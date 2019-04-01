سيول جارفة تجتاح عدة محافظات إيرانية

أظهر شريط فيديو، شبابا إيرانيين وهم يهرولون هربان من الفيضانات، عقب ارتفاع مستوى مياه السيول الجارفة في عدة مناطق من البلاد.

وتمكن الشباب من الهرب إلى مناطق مرتفعة نسبيا، فيما جرفت المياه أحدهم.

ودعت السلطات المحلية مواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر بسبب كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت في عدد من محافظات إيران، والتي تسببت بفيضانات عارمة.

المصدر: RT