انفصلت الفنانة المصرية بسمة عن زوجها الباحث والناشط السياسي عمرو حمزاوي، بعد زواج استمر سبع سنوات وأثمر عنه ابنتهما نادية.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مقرب من العائلة، أن الطلاق بين بسمة وحمزاوي تم في السفارة المصرية بواشنطن.

وذكر موقع "لها"، أن بسمة هي من طلب الانفصال بسبب شعورها بأن حياتها العملية وفنها توقفا تماما بعد زواجها من حمزاوي وإقامتها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن رغبتها القوية في العودة إلى التمثيل دفعتها لاتخاذ قرار الطلاق من حمزاوي، والذي تم رسميا السبت الماضي.

وقال مصدر للموقع المذكور إن الفنانة بسمة "بالفعل منفصلة عن عمرو بشكل غير رسمي منذ شهور، وعادت إلى مصر مع ابنتها ونجحت في استئناف نشاطها الفني من جديد وتنتظر عرض فيلمها الجديد رأس السنة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية