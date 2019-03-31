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رئيس البرازيل يزور إسرائيل وحائط البراق

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رئيس البرازيل يزور إسرائيل وحائط البراق
Globallookpress Edu Chaves, via www.imago-images
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يصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الأحد إلى تل أبيب في زيارة هي الأولى له لإسرائيل منذ انتخابه رئيسا للبلاد أواخر العام الماضي.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن زيارة بولسونارو ستستمر لأيام يلتقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث مسألة نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس وتوقيع عدة اتفاقات للتعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

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وأضافت القناة أن بولسونارو سيزور حائط البراق يصحبه نتنياهو، مرجحة أن يعلن بولسونارو عن فتح مكتب للتمثيل التجاري في القدس، بدلا من نقل السفارة في ظل معارضة الجيش وبعض الجهات السياسية في البرازيل لهذه الخطوة كونها ستضر بصادرات البرازيل للدول العربية.

المصدر: وكالات

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