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البرازيل قد تحرم نتنياهو من هدية انتخابية

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البرازيل قد تحرم نتنياهو من هدية انتخابية
Fernando FRAZAO / AGENCIA BRASIL
لقاء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في البرازيل في 28 ديسمبر 2018
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أكد مسؤول برازيلي أن قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لم يتخذ بعد، ما يقلل من احتمال تنفيذ رئيس البرازيل جايير بولسونارو وعده بنقل السفارة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الحكومي الذي وصفته بالمطلع قوله أمس الأربعاء، إنه "يجب الإدلاء بتصريح ما عن السفارة خلال الزيارة"، وأن الإعلان الرسمي عن نقلها ربما لن يتم خلال الزيارة التي ستستمر من 31 مارس إلى 2 أبريل، خلافا لآمال يعلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعزيز موقفه قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية.

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وخلال زيارته للبرازيل لحضور مراسم تنصيب الرئيس في 1 يناير الماضي، قال نتنياهو إن بولسونارو أبلغه بأن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس مسألة "وقت لا أكثر".

وفي مقابلة أجرتها معه رويترز في فبراير، قال نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو إن خطة بولسونارو لنقل السفارة فكرة سيئة، لأنها ستضر بصادرات البرازيل للدول العربية ومنها مبيعات الحلال التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار.

وأوصى فريق بولسونارو الاقتصادي، وجماعات الضغط الزراعية في البلاد بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة التي ستجهض موقف البرازيل التقليدي الداعم لحل الدولتين.

المصدر: رويترز

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