 
مباشر

ليبرمان: ما يحدث على الحدود مع غزة وصمة عار على إسرائيل

أخبار العالم

ليبرمان: ما يحدث على الحدود مع غزة وصمة عار على إسرائيل
Globallookpress Jinipix
أفيغدور ليبرمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnmd

علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان على مظاهرات أمس عند حدود قطاع غزة، معتبرا ما حدث هناك "وصمة عار على إسرائيل".

وقال ليبرمان لقناة 13 العبرية: "ما حدث الليلة الماضية على حدود غزة ومئات العبوات التي ألقيت على السياج وصمة عار على دولة إسرائيل... حكومتنا خائفة ولا تستطيع اتخاذ أي قرار".

وأضاف: "الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي إيقاف الأموال التي تدفع لحركة حماس.. نحن نمول الإرهاب ضدنا. إسرائيل ستزيد الأموال لحماس من 15 مليون دولار إلى 40 مليونا".

إقرأ المزيد
(صورة أرشيفية)
مراسلتنا: صافرات الإنذار تدوي في منطقة غلاف غزة

ولقي 4 فلسطينيين مصرعهم وأصيب أكثر من 300 برصاص إسرائيل أمس السبت على حدود قطاع غزة، مع انطلاق مسيرات مليونية في "يوم الأرض".

كما دوت صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة فجر اليوم، بعد إطلاق 5 صواريخ من القطاع نحو مناطق إسرائيلية، فيما ردت إسرائيل بقصف مواقع لحماس بالقطاع.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دراسة: الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بموعد موت المرضى !