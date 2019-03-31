ليبرمان: ما يحدث على الحدود مع غزة وصمة عار على إسرائيل

علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان على مظاهرات أمس عند حدود قطاع غزة، معتبرا ما حدث هناك "وصمة عار على إسرائيل".

وقال ليبرمان لقناة 13 العبرية: "ما حدث الليلة الماضية على حدود غزة ومئات العبوات التي ألقيت على السياج وصمة عار على دولة إسرائيل... حكومتنا خائفة ولا تستطيع اتخاذ أي قرار".

وأضاف: "الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي إيقاف الأموال التي تدفع لحركة حماس.. نحن نمول الإرهاب ضدنا. إسرائيل ستزيد الأموال لحماس من 15 مليون دولار إلى 40 مليونا".

إقرأ المزيد

ولقي 4 فلسطينيين مصرعهم وأصيب أكثر من 300 برصاص إسرائيل أمس السبت على حدود قطاع غزة، مع انطلاق مسيرات مليونية في "يوم الأرض".

كما دوت صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة فجر اليوم، بعد إطلاق 5 صواريخ من القطاع نحو مناطق إسرائيلية، فيما ردت إسرائيل بقصف مواقع لحماس بالقطاع.

المصدر: وكالات