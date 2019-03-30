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بومبيو يعلن استقالة ناويرت من الخارجية ويهنئها بمنصبها الجديد

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بومبيو يعلن استقالة ناويرت من الخارجية ويهنئها بمنصبها الجديد
Globallookpress Liu Jie
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استقالة المتحدثة باسم خارجيته هيذر ناويرت من منصبها، وهنأها بتعيينها عضوا في مجلس برنامج فولبرايت للمنح الدراسية للطلبة الأجانب.

وكتب بومبيو: "بالنيابة عن موظفي وزارة الخارجية، أود أن أشكر هيذر ناويرت على خدمتها، وتقديمها عامين من التميز غير المسبوق. سوف تمثل أمريكا بشكل مميز في إدارة مجلس فولبرايت".

وكانت هيذر تتولى منصب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، ناب روبرت بالادينو عنها في تأدية مهامها.

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وفي فبراير الماضي، قررت ناويرت سحب ترشحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اختارها لتولّيه خلفا للسفيرة السابقة نيكي هايلي.

يشار إلى أن ناويرت هي مذيعة سابقة في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وانضمت لوزارة الخارجية الأمريكية في أبريل 2017 حيث عملت في عهد وزيري الخارجية السابق ريكس تيلرسون، والحالي مايك بومبيو.

المصدر: نوفوستي

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