واشنطن تهدد روسيا بعقوبات بسبب فنزويلا

هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية عليها، بسبب وصول ما أسمتهم "عسكريين روس" إلى فنزويلا.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون فنزويلا إيليوت أبرامز خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "سلمنا قائمة خيارات إلى الوزير (وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو). وهناك الكثير مما يمكن أن نقوم به من الناحية الاقتصادية ومن ناحية العقوبات".

وأضاف أبرامز: "لدينا خيارات وسيكون من الخطأ بالنسبة للروس إذا اعتقدوا أن لديهم حرية التصرف".

وذكر أبرامز أن "العسكريين الروس" يقومون بصيانة أنظمة "أس 300" الصاروخية للدفاع الجوي، التي قامت روسيا بتوريدها لفنزويلا.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب بسحب العسكريين الروس من فنزويلا.

من جهتها، أكد موسكو وكاراكاس مرارا أن الخبراء الروس موجودون على أراضي فنزويلا بموجب اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري التقني بين البلدين. وشددت الخارجية الروسية على أن مطلب ترامب ليس له أي أساس قانوني.

المصدر: وكالات