أفغانستان تعيد سفيرها إلى باكستان عقب توضيح إسلام آباد

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، أن حكومة كابل ستعيد سفيرها إلى إسلام اباد، عقب توضيح باكستان تصريحات رئيس وزرائها عمران خان، التي اعتبرتها كابل تدخلا في شؤونها الداخلية.

وجاء في تعليقات منشورة، أن "خان" أبلغ صحفيين باكستانيين الاثنين الماضي، أن "تشكيل حكومة مؤقتة سيسهل محادثات السلام بين الولايات المتحدة ومسؤولي حركة طالبان".

واستدعت الحكومة الأفغانية، على إثر ذلك، سفيرها من إسلام أباد في اليوم التالي، وطالبت بتوضيح من نظيرتها الباكستانية، للتصريحات التي وصفتها بأنها "غير مسؤولة".

After clarifications provided by the PAK Foreign Ministry and PM Imran Khan's retreat from his previous remarks&discussion on the two countries' relations; the Ministry of Foreign Affairs of the I.R. AFG decided that Amb Atif Mashal return to Islamabad to continue his mission. pic.twitter.com/1WQwSIbcUL — Sibghatullah Ahmadi (@Sibghat_Ah) 28 марта 2019 г.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية صبغة الله أحمدي على "تويتر"، أن "السفير الأفغاني سيعود إلى إسلام أباد بعد توضيحات خان ووزارة الخارجية الباكستانية".

من جهته، طالب السفير الأمريكي في أفغانستان جون باس، في تغريدة، رئيس الوزراء الباكستاني "بعدم العبث" بالشؤون الأفغانية.

Some aspects of #cricket apply well in diplomacy, some do not. @ImranKhanPTI, important to resist temptation to ball-tamper with the #Afghanistan peace process and its internal affairs. #AfgPeace — John R. Bass (@USAmbKabul) 27 марта 2019 г.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا الأربعاء، قالت فيه، إن "تصريحات خان، التي نشرتها وسائل إعلامية باكستانية، اجتزئت عن سياقها وفسرت على نحو خاطئ".

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المصدر: رويترز