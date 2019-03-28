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أفغانستان تعيد سفيرها إلى باكستان عقب توضيح إسلام آباد

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أفغانستان تعيد سفيرها إلى باكستان عقب توضيح إسلام آباد
Reuters Thomas Peter
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، أن حكومة كابل ستعيد سفيرها إلى إسلام اباد، عقب توضيح باكستان تصريحات رئيس وزرائها عمران خان، التي اعتبرتها كابل تدخلا في شؤونها الداخلية.

وجاء في تعليقات منشورة، أن "خان" أبلغ صحفيين باكستانيين الاثنين الماضي، أن "تشكيل حكومة مؤقتة سيسهل محادثات السلام بين الولايات المتحدة ومسؤولي حركة طالبان".

واستدعت الحكومة الأفغانية، على إثر ذلك، سفيرها من إسلام أباد في اليوم التالي، وطالبت بتوضيح من نظيرتها الباكستانية، للتصريحات التي وصفتها بأنها "غير مسؤولة".

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية صبغة الله أحمدي على "تويتر"، أن "السفير الأفغاني سيعود إلى إسلام أباد بعد توضيحات خان ووزارة الخارجية الباكستانية".

من جهته، طالب السفير الأمريكي في أفغانستان جون باس، في تغريدة، رئيس الوزراء الباكستاني "بعدم العبث" بالشؤون الأفغانية.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا الأربعاء، قالت فيه، إن "تصريحات خان، التي نشرتها وسائل إعلامية باكستانية، اجتزئت عن سياقها وفسرت على نحو خاطئ".

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المصدر: رويترز 

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