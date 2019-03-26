أفغانستان تستدعي سفيرها من باكستان ردا على تصريحات رئيس وزرائها

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية استدعاء سفيرها لدى إسلام آباد للتشاور عقب تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اعتبرتها تدخلا في شؤونها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، صبغة الله أحمدي، عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء "استدعت وزارة الشؤون الخارجية سفير أفغانستان من إسلام آباد لإجراء المزيد من المناقشات".

وأضاف أحمدي "استدعت وزارة الخارجية نائب سفير جمهورية باكستان الإسلامية فيما يتعلق بالملاحظات غير المسؤولة الأخيرة لرئيس وزراء باكستان عمران خان".

وأعربت الخارجية الأفغانية "عن اعتراضها الشديد على التصريحات الطائشة لرئيس الوزراء الباكستاني حول عملية السلام وتشكيل حكومة مؤقتة، وتعتبر هذه التصريحات مثالا واضحا على سياسة باكستان للتدخل في الشؤون الداخلية".

وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان أعلن، الأسبوع الماضي، إلغاء الاجتماع مع حركة "طالبان" بسبب اعتراضات من الحكومة الأفغانية.

وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" أن خان قال للصحفيين، يوم الاثنين، إن تشكيل حكومة انتقالية أفغانية من شأنه أن يسهل محادثات السلام بين المسؤولين الأمريكيين وحركة "طالبان"، نظرا لأن الحركة ترفض التحدث مع الحكومة الحالية.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس وزراء باكستان قوله: "حكومة جديدة سوف يجري تشكيلها في أفغانستان، وسوف تمثل كل الأفغان، الحرب ستنتهي، والسلام سيعم"، متابعا "المفاوضات سوف تتم مع طالبان، وإخوتنا في أفغانستان سيعيشون بسلام مع بعضهم البعض في الأيام المقبلة".

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين توترا على خلفية اتهامات توجهها كابل إلى إسلام آباد بإيواء مسلحين على الحدود مع أفغانستان.

المصدر: وكالات