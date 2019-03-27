السجن 3 سنوات بحق الرئيس الأرجنتيني الأسبق كارلوس منعم

أصدرت محكمة في الأرجنتين حكما ، بالسجن مدة 3 سنوات و8 أشهر على رئيس الدولة الأسبق، كارلوس منعم، بتهمة سرقة أموال لدى بيع عقاره بقيمة منقوصة.

كما يُحظر على الرئيس الأسبق (88 عاما) شغل مناصب حكومية طوال حياته، حسبما أوردت صحيفة La Nacion.

وفي إطار القضية نفسها صدر الحكم بالسجن مدة 3,5 سنوات في حق وزير الاقتصاد الأسبق، دومينغو كافاليو.

وفي العام 2013، حكم على منعم بالسجن سبع سنوات في قضية تهريب أسلحة إلى كل من كرواتيا والإكوادور في تسعينيات القرن الماضي، لكنه أفلت من العقاب لكونه سيناتورا. وفي العام 2018، جرى رفع كافة التهم المنسوبة إليه ضمن هذه القضية.

المصدر: RT