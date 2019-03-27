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الولايات المتحدة و3 دول أمريكية لاتينية تتفق على تسيير عمليات أمنية مشتركة في المنطقة

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الولايات المتحدة و3 دول أمريكية لاتينية تتفق على تسيير عمليات أمنية مشتركة في المنطقة
Reuters
مروحية للجيش الأمريكي
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أعلنت الولايات المتحدة وغواتيمالا وسالفادور وهندوراس أنها توصلت إلى اتفاق حول تنفيذ عمليات مشتركة لضمان الأمن في المنطقة.

وأوضحت الدول الـ4 في بيان مشترك أن الحديث يدور عن عمليات شرطية مشتركة في أمريكا الوسطى.

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وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد اليوم في هندوراس بين وزير الأمن القومي الأمريكي، كيرستين نيلسن، وممثلين عن الدول الـ3 الأخرى.

ويأتي هذا الاتفاق على خلفية تصعيد التوتر في أمريكا اللاتينية بسبب تطورات الأزمة الفنزويلية.

المصدر: رويترز + وكالات

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