صحيفة: ماي حددت موعد إعلان استقالتها

ستلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد ظهر يوم غد الأربعاء كلمة أمام الأعضاء المحافظين في مجلس العموم، وسط توقعات بأن تحدد موعدا لاستقالتها من منصبها.

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وأشارت الافتتاحية السياسية لصحيفة "ذا صن" اليوم إلى أنه من المتوقع أن تتخذ ماي غدا هذه الخطوة في كلمة ستلقيها عند الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، وذلك على خلفية فشلها في كسب تأييد المشرعين لمشروع اتفاقها بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال المحرر السياسي في الصحيفة، توم نيوتن دون، على حسابه في "تويتر": "توقعات‭ ‬ كبار الشخصيات في حزب المحافظين تشير بأن ماي قد تنتهز الفرصة لتحدد موعدا لاستقالتها".

Massive moment. The expectation among Tory grandees now is that PM uses the below to set a date for her resignation. https://t.co/UOOzxTRm2O — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) ٢٦ مارس ٢٠١٩

ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن هذا السيناريو "احتمال وارد بالتأكيد".

وجاءت هذه الأنباء بعد يوم من تلقي ماي ضربة موجعة جديدة في مجلس العموم، حيث صوت غالبية المشرعين، بمن فيهم ثلث أعضاء مجلس المحافظين، لصالح تعديل يمنحهم دورا أكبر في تحديد مسار خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فشلت ماي للمرة الثانية في إقناع المشرعين بدعم مشروع الاتفاق بشأن "بريكست" والذي توصلت إليه ضمن إطار مفاوضات ماراثونية مع الاتحاد الأوروبي.

ووافقت بروكسل الأسبوع الماضي على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد من 29 مارس إلى 22 مايو القادم في حال موافقة البرلمان على الصفقة التي توصلت إليها تيريزا ماي معها، أو إلى 12 أبريل في حال عدم مصادقة البرلمان البريطاني عليها.

المصدر: رويترز