كابل: حقوق النساء "خط أحمر" في المفاوضات مع طالبان

أكد وزير الخارجية الأفغاني أن حكومة بلاده تعتبر حقوق النساء "خطا أحمر" في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.

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وقال صلاح الدين رباني لصحيفة "بيلد" الألمانية "لن تكون هناك قيود على ذهاب الفتيات للمدارس.. لن نضحي بما نبنيه منذ 18 عاما"، معبرا عن كامل دعمه لمفاوضات السلام الجارية بين ممثلي طالبان وواشنطن في قطر.

وتابع أن: "المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء النزاع وهذه المشاكل".

لكن الوزير أضاف: "لنكن واضحين، حين نتحدث عن السلام فهذا لا يعني أننا سننسحب. هذا لا يعني إعادة تأسيس نظام طالبان في البلاد".

وأكد على أنه "إذا أصبح لدينا سلام واستقرار واستثمار أجنبي في هذا البلد، عندها الناس لن تود ترك أفغانستان باتجاه ألمانيا. سيبقون. من هنا فإن عملية السلام مهمة للغاية".

وترفض "طالبان" عقد مفاوضات مباشرة مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، رغم مطالب واشنطن بأن يتضمن الحوار الأفغاني-الأفغاني مشاركة ممثلي الحكومة.

وخلال جولة المفاوضات الأخيرة التي انتهت في 16 مارس الجاري في الدوحة، أعلن الموفد الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان حققتا "تقدما فعليا" خلال "جولة ماراثونية" هي الأطول في مفاوضات السلام.

المصدر: أ ف ب