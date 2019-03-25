إمام في براغ يدعو لتسليح مسلمي جمهورية التشيك

أعلن المركز الإسلامي في براغ عزل إمام مسجد المدينة الذي دعا مسلمي تشيكيا لحمل السلاح بعد الاعتداء على مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وأعلن المركز على "فيسبوك" أن "الاجتماع الذي عقد في 24 مارس قرر بالإجماع إلغاء عضوية ليونيد كوشنارنكو في المركز الإسلامي التشيكي بمفعول فوري".

وأوضح المركز أن "السبب الذي أدى إلى هذا القرار هو تصريحات كوشنارنكو التي تلحق ضررا بالغا بمصالح المسلمين في جمهورية التشيك".

وكان الإمام كوشنارنكو قد عرض في تسجيل فيديو نشر على فيسبوك المساعدة في تسليح مسلمي براغ ردا على مجزرة ارتكبها استرالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض في مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا في 15 مارس وأدت إلى مقتل 51 شخصا.

وقال كوشنارنكو في التسجيل "بعد الأحداث المأساوية الأخيرة، أدعو كل أبنائنا خصوصا الرجال وكل من يريد التسلح لحماية أرواحهم وأملاكهم.. تواصلوا معي لمساعدتكم".

ونقلت صحيفة "دنيك إن" نقلا عن الإمام الأوكراني الأصل أنه وجه نداءه بسبب "مشاعر الإسلاموفوبيا" (الخوف من الإسلام) في جمهورية تشيكيا.

وصرح كوشنارنكو بأنه يحق له استئناف قرار سحب عضويته في المركز وعزله من منصبه كإمام براغ لكنه لن يفعل ذلك.

وبحسب تعداد سكاني أجري في عام 2011 يقدر عدد أفراد الجالية المسلمة في جمهورية التشيك البالغ إجمالي عدد سكانها 10.6 ملايين، بـ3358، لكن جهات غير رسمية تقدر عدد أفراد الجالية المسلمة في تشيكيا من 10 إلى 20 ألفا.

المصدر: أ ف ب