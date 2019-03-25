إجراءات إسرائيلية عاجلة عقب إطلاق صاروخ على تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يجهز لعملية عسكرية في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ على منطقة هشارون مما أدى الى إصابة سبعة أشخاص.

وقالت وسائل الإعلام إن السلطات أغلقت بعد ظهر اليوم عدة مناطق وطرق متاخمة للقطاع، بحيث لن يسمح إلا لأهالي التجمعات السكنية الواقعة في هذه المناطق بالتجوال فيها، كما حظرت سلطات الجيش على المزارعين مزاولة أعمالهم بالقرب من السياج الأمني المحيط بالقطاع.

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وأشار موقع "13news" العبري إلى أنه تقرر إلغاء كافة التجمعات لأكثر من 300 شخص في المنطقة المجاورة لغزة، كما تم إلغاء المناطق في سديروت ومجلس إشكول الإقليمي وعسقلان، بالإضافة إلى تعزيز الجيش لنظام القبة الحديدية في عدة مواقع.

وأضاف الموقع ذاته أن السلطات أنهت الدراسة مبكرا في مدرسة الشعار هانيجيف الثانوية، الواقعة على مشارف سديروت، وتم إرسال الطلاب إلى منازلهم.

وفي عسقلان أيضا، تقرر أيضا إلغاء جميع الأنشطة البلدية بعد الظهر وتأجيل الأحداث المخطط لها، بما في ذلك مباراة كرة القدم.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الاثنين، أنه استقدم لواءين إلى منطقة الحدود مع غزة بعد إصابة 7 إسرائيليين شمال شرق تل أبيب جراء سقوط صاروخ أطلق من القطاع.

وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، العميد رونين مانليس، بأن القوات تستكمل تعبئة جنود الاحتياط في عدد من المواقع، بما في ذلك الدفاع الجوي.

المصدر: وسائل إعلام عبرية