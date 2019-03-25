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هكذا ابتهج ترامب ببراءته!

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هكذا ابتهج ترامب ببراءته!
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تحوّل ابتهاج الرئيس الأمريكي ببراءته من شبهة التواطؤ في تدخل روسي مزعوم بمجريات الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى حفلة راقصة صاخبة تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن أحدا ما أراد أن يجسد مثل هذه البهجة "الرئاسية" الغامرة بطريقة استعراضية صاخبة، فأخرج هذه الرقصة الحماسية بشكل جديد ووضع رأس ترامب على جسد بطلها.

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