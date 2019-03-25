فتاتان تعمقان الجراح بين الهند وباكستان

احتدم الخلاف بين الهند وباكستان بعد ظهور تقارير تحدثت عن اختطاف فتاتين هندوسيتين مقيمتين في باكستان وإجبارهما على تغيير دينهما.

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واشتعلت الأجواء أمس الأحد، بعد تغريدة لوزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج على صفحتها في موقع "تويتر"، مطالبة المفوضة السامية في إسلام آباد بإرسال تقرير حول مقال إخباري زعم اختطاف الفتاتين وإجبارهما على تغيير ديانتهما، وهو تدخل علني نادر من قبل مسؤول هندي كبير.

من جهته، قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، إن بلاده تولي اهتماما كبيرا للمسألة، مطالبا الهند ذات الغالبية الهندوسية بأن تعتني هي أيضا بالأقلية المسلمة لديها.

ورد تشودري على تغريدة سوراج: "سيدتي الوزيرة ، أنا سعيد لأن لدينا في الإدارة الهندية أشخاصا يهتمون بحقوق الأقليات في بلدان أخرى".

I have asked Indian High Commissioner in Pakistan to send a report on this. @IndiainPakistan

Two Hindu girls abducted on Holi eve in Pakistan's Sindh https://t.co/r4bTBSoy9d via @TOIWorld — Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) 24 mars 2019

وتابع: "أتمنى حقا أن يدفعك ضميرك للدفاع عن الأقليات لديكم أيضا".

وقالت الشرطة الباكستانية إنها سجلت شكوى تتعلق بالاختطاف والسرقة من قبل والدي المراهقين، مشيرة إلى وجود احتمال كبير لإلقاء القبض على الجناة اليوم الاثنين.

وفي وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي، أشار الوزير الباكستاني إلى أعمال الشغب الدينية التي شهدتها ولاية كجرات شمال غرب الهند في عام 2002، والتي قتل خلالها أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.

Mam its Pakistin internal issue and rest assure its not Modi’s India where minorities are subjugated its Imran Khan’s Naya Pak where white color of our flag is equally dearer to us.I hope you ll act with same diligence when it comes to rights of Indian Minorities https://t.co/MQC1AnnmGR — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) 24 mars 2019

وتتهم باكستان الهند بانتهاك حقوق الإنسان خاصة في جامو وكشمير، الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، وهو ما تنفيه نيودلهي.

Mr.Minister @fawadchaudhry - I only asked for a report from Indian High Commissioner in Islamabad about the kidnapping and forced conversion of two minor Hindu girls to Islam. This was enough to make you jittery. This only shows your guilty conscience. @IndiainPakistan — Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) 24 mars 2019

المصدر: رويترز