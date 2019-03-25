وصل ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، إلى هافانا، أمس الأحد، في أول زيارة يقوم بها أحد أفراد الأسرة الملكية لكوبا، رغم سعي الولايات المتحدة، أكبر حليف لبريطانيا، لعزل كوبا.

وبعد فترة وجيزة من وصوله بصحبة زوجته كاميلا، على متن طائرة لسلاح الجوي الملكي البريطاني، وضع الأمير تشارلز، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لبطل استقلال كوبا، خوسيه مارتي، في ميدان الثورة بهافانا، الذي تهيمن عليه صور ضخمة لمقاتلي حرب العصابات، ومن بينهم أرنستو تشي غيفارا.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الأمير التاريخية 3 أيام، ضمن جولة في منطقة الكاريبي، حيث من المنتظر أن يتناول ولي العهد البريطاني العشاء مع الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، ويزور مشروعات اجتماعية ويحضر عرضا لسيارات بريطانية قديمة.

وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاث سنوات من زيارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لكوبا والتي وُصفت وقتها بأنها بداية فصل جديد في العلاقات بين العدوين السابقين خلال فترة الحرب الباردة.

لكن منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة عادت واشنطن إلى انتهاج استراتيجيتها، التي تطبقها منذ عشرات السنين بالضغط على كوبا، بما في ذلك تشديد حظرها التجاري على الجزيرة.

المصدر: رويترز