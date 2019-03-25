أصيب 7 إسرائيليين بجراح طفيفة ومتوسطة جراء سقوط صاروخ على منزل بمنطقة "الشارون" شمال تل أبيب أطلق من قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط على منزل في بلدة "مشميرت" في منطقة "الشارون" شمال تل أبيب، وأن المنزل تعرض لأضرار كبيرة.

بدوره قال الجيش إن الصاروخ أُطلق من قطاع غزة تجاه إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار بمنطقة الشارون والمناطق المحيطة.

وبحسب مصادر طبية تسبب انفجار الصاروخ، الذي سقط على منزل، في إصابة 3 أطفال أعمارهم 6 أشهر و3 سنوات و12 سنة، كذلك هناك امرأتان من بين المصابين وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو سقوط سقف المنزل الذي أصابه الصاروخ وتضرر جدرانه، كما ألحق الصاروخ أضرارا بسيارة كانت مركونة بجانبه.

وردا على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبري "إيرز" و"كرم أبو سالم"، الحدوديين مع قطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد البحري لسكان قطاع غزة.

إلى ذلك قالت وزير الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف: "يبدو أن التنظيمات في غزة لا تفهم إسرائيل بشكل صحيح. نحن سنرد بقوة على الهجوم الوحشي الذي وقع هذا الصباح"، مضيفة أن "إخلاء مقراتهم لن يجد نفعا هذه المرة. سنلاحقهم في كل مكان".

هذا وكان طيران الجيش الإسرائيلي قد قصف صباح أمس الأحد، مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على ما قال الجيش إنها عبوات ناسفة ألقاها فلسطينيون في اتجاه السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لـ"حماس" في القطاع، الأحد، وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين في غزة ألقوا عددا من العبوات الناسفة في اتجاه السياج الحدودي مع إسرائيل، تسببت إحداها بإطلاق صافرات الإنذار جنوب البلاد.

المصدر: RT + وكالات