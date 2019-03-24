NBC: البيت الأبيض يدرس سبل تشجيع إمدادات الأدوية من أوروبا إلى إيران

انقسمت الإدارة الأمريكية بشأن ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما أوردت شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر لها في البيت الأبيض والكونغرس.

وذكرت NBC أن إدارة ترامب تدرس مقترحات بتحفيز توريدات أدوية إلى إيران والسماح لبعض الدول بمواصلة شراء النفط الإيراني.

وأوضحت الشبكة أن الحديث يدور عن اقتراح سويسرا بإنشاء قناة للمدفوعات الإنسانية وظيفتها تحفيز اهتمام البنوك الغربية بتوريد أدوية وأجهزة طبية إلى إيران، دون أن تخاف من الوقوع تحت وطأة العقوبات الأمريكية. ويقضي الاقتراح بأن تخدم المؤسسات المالية السويسرية معاملات تجارية بين شركات خاصة وطنية أو تابعة لدول أوروبية أخرى تبيع لإيران بضائع ذات طابع إنساني.

واقترحت سويسرا على الخزانة الأمريكية إعادة نظام عملت به إدارة باراك أوباما قبل عقد الصفقة النووية مع إيران في العام 2015.

وبحسب مصادر NBC فإن البيت الأبيض يدرس أيضا إمكانية تمديد فترة الاستثناء من حظر استيراد النفط الإيراني والذي تتمتع به ثماني دول. إذ لا يشمل الحظر مؤقتا، كلا من الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، لتتمكن الدول المذكورة من شراء النفط من طهران حتى يوم 5 مايو 2019. وكانت الولايات المتحدة أعلنت سابقا أن تمديد الاستثناء ليس مقررا.

وذكرت الشبكة التلفزيونية الأمريكية بهذا الصدد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس ثلاثة خيارات، هي تمديد الاستثناء وتعديله وإلغاؤه بالكامل.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في مايو الماضي، انسحابها من "الصفقة النووية" مع إيران وإعادة كل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران سابقا، بما في ذلك "الثانوية" منها أي مستهدفة الدول التي لها معاملات تجارية مع إيران. وفي نوفمبر الماضي، استأنفت واشنطن عقوباتها ضد القطاع النفطي الإيراني.

المصدر: تاس