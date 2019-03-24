تمكن رجال الإنقاذ البحري، من إعادة تشغيل 3 من 4 محركات معطلة كانت تعمل بها سفينة فايكنغ سكاي التي تقاذفتها الأمواج في بحر النرويج، حسبما نقلت وكالة فرانس برس، عن خدمات الطوارئ.

وقام رجال الإنقاذ بإجلاء 262 شخصا من متن سفينة فايكنغ سكاي، التي اضطرب مسارها قبالة سواحل النرويج، وفقا لصحيفة أفوتبلاديت السويدية.

وسعى رجال الإنقاذ لإجلاء 1.3 ألف شخص موجودين على متن السفينة، بعدما واجهت يوم السبت أعطالا في محركاتها قبالة الساحل الغربي للنرويج. وهناك 4 أشخاص من طاقمها من الجنسية الروسية.

ويتم انتشال ركاب السفينة المضطربة واحدا تلو الآخر، بواسطة المروحيات، ولكن كل مروحية من هذه المروحيات لا تتسع لأكثر من 10-15 شخصا على متنها.

وأظهرت مشاهد فيديو التقطت على متن السفينة المضطربة معاناة ركاب فايكنغ سكاي، التي تعاني مشاكل قبالة ساحل النرويج، وكيف يتدحرج كل ما على متنها من جانب إلى آخر بسبب عطل محركاتها وتقاذف الأمواج لها.

EU: Viking Sky cruise ship running aground off Norway | March 23 2019 | Bloomberg | 📹 Alexus Sheppard https://t.co/pNeMuyP36kpic.twitter.com/zGyyeOXDk5 — redball (@redball2) March 23, 2019

وفي فيديو آخر، يمكن رؤية كيف حلقت إحدى مروحيات الإنقاذ فوق السفينة لإجلاء الركاب.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/E8sAKj3hnS@seaandcoast1pic.twitter.com/jFdiZfKVVO — 𝓒𝓱 𝓐𝓶𝓲𝓽 𝓚𝓾𝓶𝓪𝓻™ (@amitdelhi15) March 23, 2019

وفي لقطات فيديو أخرى للسفينة السياحية الشهيرة، يمكن رؤية أشخاص يرتدون سترات النجاة وهم يتراكضون على سطح السفينة التي تتقاذفها الأمواج وتغمر سطحها المياه بكميات كبيرة.

وتم نقل 9 أشخاص ممن تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم إلى المستشفى. ومن المتوقع أن تستمر عمليات الإخلاء. وفي الوقت الحالي السفينة متوقفة في مكانها ولا تتحرك.

وقال رجال الإنقاذ، إن عملية الإخلاء معقدة للغاية، مع وجود خطر كبير. ومع ذلك، فقد تم بالفعل إجلاء المئات من الركاب إلى الشاطئ، حيث يجري إعداد كل الأشياء الضرورية لاستقبالهم.

المصدر: وكالات