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بالفيديو..معاناة ركاب سفينة "فايكنغ سكاي" العالقة قرب سواحل النرويج وعمليات إجلائهم

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بالفيديو..معاناة ركاب سفينة
Reuters Frank Einar Vatne - NTB Scanpixvia
السفينة السياحية "Viking Sky"، النرويج، 23 مارس 2019
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تمكن رجال الإنقاذ البحري، من إعادة تشغيل 3 من 4 محركات معطلة كانت تعمل بها سفينة فايكنغ سكاي التي تقاذفتها الأمواج في بحر النرويج، حسبما نقلت وكالة فرانس برس، عن خدمات الطوارئ.

وقام رجال الإنقاذ بإجلاء 262 شخصا من متن سفينة فايكنغ سكاي، التي اضطرب مسارها قبالة سواحل النرويج، وفقا لصحيفة أفوتبلاديت السويدية.

وسعى رجال الإنقاذ لإجلاء 1.3 ألف شخص موجودين على متن السفينة، بعدما واجهت يوم السبت أعطالا في محركاتها قبالة الساحل الغربي للنرويج. وهناك 4 أشخاص من طاقمها من الجنسية الروسية.

ويتم انتشال ركاب السفينة المضطربة واحدا تلو الآخر، بواسطة المروحيات، ولكن كل مروحية من هذه المروحيات لا تتسع لأكثر من 10-15 شخصا على متنها.

 وأظهرت مشاهد فيديو التقطت على متن السفينة المضطربة معاناة ركاب فايكنغ سكاي، التي تعاني مشاكل قبالة ساحل النرويج، وكيف يتدحرج  كل ما على متنها من جانب إلى آخر بسبب عطل محركاتها وتقاذف الأمواج لها.

وفي فيديو آخر، يمكن رؤية كيف حلقت إحدى مروحيات الإنقاذ فوق السفينة لإجلاء الركاب.

وفي لقطات فيديو أخرى للسفينة السياحية الشهيرة، يمكن رؤية أشخاص يرتدون سترات النجاة وهم يتراكضون على سطح السفينة التي تتقاذفها الأمواج وتغمر سطحها المياه بكميات كبيرة.

وتم نقل 9 أشخاص ممن تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم إلى المستشفى. ومن المتوقع أن تستمر عمليات الإخلاء. وفي الوقت الحالي السفينة متوقفة في مكانها ولا تتحرك. 

وقال رجال الإنقاذ، إن عملية الإخلاء معقدة للغاية، مع وجود خطر كبير. ومع ذلك، فقد تم بالفعل إجلاء المئات من الركاب إلى الشاطئ، حيث يجري إعداد كل الأشياء  الضرورية لاستقبالهم.

المصدر: وكالات

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