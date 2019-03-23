صور + فيديو.. سفينة سياحية نرويجية تطلق نداء استغاثة قبالة سواحل البلاد

بدأت فرق الإنقاذ بإجلاء الركاب من سفينة سياحية نرويجية بعد أن أطلقت نداء استغاثة قبالة السواحل الغربية للبلاد.

وأكدت الشرطة المحلية أن سفينة Viking Sky، وعلى متنها 1300 شخص، أنزلت مرساة اليوم السبت على بعد نحو خمسة كيلومترات من الساحل ووجهت نداء استغاثة إثر وجود خلل في محركاتها.

Reuters /Odd Roar Lange/NTB Scanpix

Reuters /Frank Einar Vatne/NTB Scanpix.

وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات جمة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث جرى نقل الركاب من الطائرة على متن ثلاث مروحيات، لكن قاربي إنقاذ أجبرا على العودة إلى الساحل بسبب الرياح القوية والأمواج التي وصل ارتفاعها إلى بضعة أمتار.

وكانت السفينة تقوم برحلة داخلية من مدينة ستافانغر إلى مدينة ترومسو.

المصدر: وكالات