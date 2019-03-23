مولر أنهى تحقيقاته وسلّم تقريره لكن كوابيس ترامب لم تنته

أنهى المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، تحقيقه بمزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية وسلّم تقريرا نهائيا لوزير العدل الأمريكي وليام بار، ولكن كوابيس دونالد ترامب لم تنته مع ذلك.

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فالرئيس الأمريكي الذي قضّت مضاجعه مطاردة مولر للساحرات من حوله، يعتقد أن خصومه الكثر، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون للحزب الجمهوري الذي رشحه للرئاسة، لن يتركوه يتقدم لولاية رئاسية ثانية، ولن يسمحوا له بأن يحلم بولاية رئاسية ثانية في البيت الأبيض.

ونقلت قناة فوكس نيوز عن مصادرها قولها: "تقرير مولر انتهى وتم تسليمه إلى المدعي العام بار، يبقى حسب تقديره كيفية إتاحة نتائج هذا التحقيق للجمهور".

وفي سياق متصل، قالت وزارة العدل الأمريكية إن مولر سلم تقريرا بشأن تحقيقه في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 وأي مخالفات قد يكون الرئيس دونالد ترامب قد ارتكبها.

وكان المدعي الخاص يجري تحقيقا حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز بها دونالد ترامب في نوفمبر 2016.

وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر مجهولة حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مولر رفع تقريره لوزير العدل وليام بار. لكن لم يتم نشره بعد، إذ يرجع قرار الأجزاء التي يمكن الكشف عنها من التقرير لبار. ولم يعرف إن كان مولر قد خلص إلى وجود مخالفات أو جرائم ارتكبها ترامب أو حملته الانتخابية بما يتخطى الاتهامات التي وجهت بالفعل لعدد من مساعديه.

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن البيت الأبيض لم يتسلم تقرير مولر ولم يتلق إحاطة بشأنه حتى الآن، مشيرة إلى أن مسألة تقييمه متروكة للوزير بار.

وكتبت ساندرز في مدونة على " تويتر" إن "الخطوات التالية تعتمد على المدعي العام، بار، ونعول على أن تأخذ العملية مجراها".

The next steps are up to Attorney General Barr, and we look forward to the process taking its course. The White House has not received or been briefed on the Special Counsel’s report. — Sarah Sanders (@PressSec) March 22, 2019

وأعرب محاميا الرئيس ترامب، رودولف جولياني وجاي سيكولوف عن سعادتهما بانتهاء مولر من تحقيقاته بـ"قضية التدخل الروسي" بالانتخابات الأمريكية، وفق ما نقلته قناة "إن بي سي" التلفزيونية عن بيان للمحاميين.

ونقلت القناة عن المحاميين في بيان قولهما: "يسعدنا أن مكتب المدعي العام الخاص (مولر) أحال تقريره إلى المدعي العام (بار) وفقا للتعليمات"، مشيرين إلى أن "المدعي العام بار سيحدد الخطوات المقبلة".

المصدر: وكالات