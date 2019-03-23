إسرائيل تحتفي بعزف نشيدها الرسمي في قطر

احتفى أوفير جندلمان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، بنيامين نتنياهو، بدوي النشيد الرسمي الإسرائيلي في قطر ورفع العلم ضمن بطولة العالم للجمباز.

وقال جندلمان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية".

وأضاف "حتى المذيع غنى "هاتكفا"!"، واصفا المشهد بالـ"مؤثر للغاية".

واختتم أوفير جندلمان التغريدة قائلا إن هذا يعد إنجازا كبيرا للرياضة الإسرائيلية.

كما أرفق المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع فيديو للحظة عزف "هاتكفا" ورفع العلم الإسرائيلي.

مشهد مؤثر للغاية:



تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية.



حتى المذيع غنى "هاتكفا"!



هذا إنجاز كبير للرياضة الاسرائيلية. pic.twitter.com/2ULO59HSuu — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 23 марта 2019 г.

بدورها اعتبرت الصفحة الرسمية "إسرائيل بالعربية"، أن ما حدث بالدوحة إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية وإسرائيل.

وعلقت على مقطع فيديو نشرته على "تويتر" "شاهدوا: النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر"

المصدر: تويتر