وزير الدفاع الصربي: لن ننضم للناتو حتى لو بقينا وحدنا خارجه

أعلن وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، اليوم السبت، أن بلاده لن تنضم إلى حلف الناتو تحت أي ظرف كان.

وأثناء مؤتمر دولي عقد في العاصمة الصربية بلغراد بمناسبة مرور 20 عاما على قصف طيران الناتو لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، قال فولين: "لقد اختارت صربيا أن تبقى حيادية عسكريا، ولن ننضم للناتو حتى لو بقينا آخر بلد في أوروبا خارج الحلف".

وتابع: "لقد اخترنا هذا النهج لأنهم قصفونا، بل وفي المقام الأول لأننا لن نفعل أبدا بشعوب أخرى ما فعلوه بنا، تنفيذا لأمر من الخارج. لقد اختارت صربيا أن تبقى حرة واختارت الحياد".

وفي 1999 أدت المواجهات المسلحة بين الانفصاليين الألبان من عناصر "جيش تحرير كوسوفو" من جهة، والجيش والشرطة الصربيين من جهة أخرى، إلى قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابقة (المكونة حينذاك من صربيا والجبل الأسود) من قبل حلف الناتو، بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي.

ولا يزال العدد الدقيق لضحايا الضربات الأطلسية التي استمرت من 24 مارس حتى 10 يونيو 1999، مجهولا. ووفقا للسلطات الصربية، فقد أسفرت ضربات الناتو عن مقتل حوالي 2500 شخص، بمن فيهم 89 طفلا، وإصابة 12500 آخرين بجروح، فيما تقدَّر الأضرار المادية بمبلغ يتراوح ما بين 30 و100 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي