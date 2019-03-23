نشطاء: مليون متظاهر في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول "بريكست"

بلغ عدد المتظاهرين الذين ساروا عبر لندن، اليوم السبت، للمطالبة بتنظيم استفتاء جديد حول "بريكست"، مليون شخص، بحسب معلومات منظمي المسيرة.

وكتب فريق "صوت الشعب" على صفحته في تويتر: "شكرا لمليون مشارك في المسيرة على تجمعهم هنا اليوم قادمين من كل أنحاء البلاد".

Thank you to everyone who joined the #PutItToThePeopleMarch today.



All 1,000,000 of you, please get home safe. pic.twitter.com/2Pqprvmern — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) March 23, 2019

خرج مئات الآلاف من البريطانيين اليوم السبت إلى شوارع العاصمة البريطانية، مطالبين بتنظيم استفتاء جديد بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

An amazing 1 million people are estimated to be marching today at the #PutItToThePeopleMarch



Thank you to everyone who has travelled from every corner of the UK.



It's time for a #PeoplesVote. Please RT: pic.twitter.com/UOpS74v1r0 — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وانطلقت مسيرة المتظاهرين من شارع بارك لين وحديقة هايد بارك إلى ساحة البرلمان، وترفع فيها شعارات تطالب بتجميد عملية انسحاب المملكة من الاتحاد وإعطاء الشعب الكلمة الفصل في تقرير مصير بلاده.

ووقع نحو 4 ملايين شخص حتى صباح اليوم السبت على عريضة تطالب البرلمان بإلغاء "بريكست".

ونظمت في لندن حملة شعبية مماثلة في أكتوبر الماضي.

ورفض البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي للمرة الثانية مشروع الاتفاق المنسق بين حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".

وعلى خلفية خسارة ماي الجديدة في البرلمان، صادق المشرعون على التنحي عن الخطة الأصلية التي كانت تقضي بخروج لندن من الاتحاد أواخر الشهر الجاري وتأجيل "بريكست" لثلاثة أشهر.

وإذا عجزت ماي خلال هذه الفترة عن تقديم مشروع انسحاب متفق عليه مع بروكسل يرضي المشرعين في بلادها، فمن المحتمل أن تخرج المملكة من الاتحاد دونما اتفاق.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية