سفاح نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016

قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد إن منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا قام بزيارة قصيرة لإسرائيل في أواخر عام 2016.

إقرأ المزيد

وقال مسؤول في وكالة السكان والهجرة الإسرائيلية لرويترز إن الأسترالي برينتون تارانت دخل إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة سياحية مدتها ثلاثة أشهر وأقام تسعة أيام فيها.

وأوضح المسؤول أنه لا توجد تفاصيل أخرى متاحة بشأن ما قام به تارانت (البالغ من العمر 28 عاما) خلال الزيارة، ولم تجب السفارة الأسترالية وقنصلية نيوزيلندا في إسرائيل على طلبات تعليق لوكالة رويترز.

وزار تارانت في أواخر 2016، صربيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا حيث توقف عند مواقع معارك تاريخية قبل أن يسافر إلى أوروبا الغربية في عام 2017.

كما عاد لمنطقة البلقان في نوفمبر 2018 للقيام بجولة في مواقع تاريخية ببلغاريا، ورومانيا، وهنغاريا.

جدير بالذكر أن المتطرف تارانت قتل 50 شخصا بإطلاق نار عشوائي داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش يوم الجمعة الماضي في أسوأ جريمة من نوعها في نيوزيلندا.

المصدر: رويترز