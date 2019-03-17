 
مباشر

طهران تستدعي سفيرها لدى كينيا احتجاجا على سجن إيرانيين

أخبار العالم

طهران تستدعي سفيرها لدى كينيا احتجاجا على سجن إيرانيين
Sputnik Sergei Mamontov
ميدان آزادي وسط العاصمة الإيرانية طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/llgf

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن بلاده استدعت سفيرها لدى كينيا بسبب حكم أصدرته محكمة كينية بتأييد حبس إيرانيين اثنين 15 عاما.

وقال قاسمي، إنه "كان من المقرر الإفراج عن المتهمين قبل أن تؤيد المحكمة الكينية الحكم الصادر بحقهما الجمعة".

وسلمت إيران السفير الكيني في طهران شكوى رسمية عقب الحكم المتعلق باستمرار حبس كل من المواطنين الإيرانيين أحمد أبو الفتحي وسيد منصور موسوي.

وخفف قاض كيني عام 2016، حكما بالسجن مدى الحياة إلى 15 عاما بحق أبو فتحي وموسوي، بعد إدانتهما بالتخطيط لهجمات، في وقت أثارت فيه القضية مخاوف من احتمال أن تخطط إيران لضرب أهداف في ذلك البلد الواقع شرقي إفريقيا.

إقرأ المزيد
السفير الإيراني في نيروبي هادي فرج وند
السلطات الكينية تحقق مع السفير الإيراني في نيروبي.. وإسرائيل على الخط!

واعتقلت السلطات الكينية في يونيو عام 2012، أبو فتحي وموسوي وأدينا بعد ذلك بعام بالتخطيط لشن هجمات وحيازة 15 كيلوغراما من المتفجرات من النوع الذي تستخدمه الجيوش.

وقال محققون كينيون آنذاك، إن "الاثنين قد تكون لهما صلات بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أفخر سيارات العالم