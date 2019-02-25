السلطات الكينية تحقق مع السفير الإيراني في نيروبي.. وإسرائيل على الخط!

ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الكينية تحقق مع السفير الإيراني في نيروبي، هادي فرج وند، بشأن محاولة تهريب إيرانيين اثنين معتقلين هناك بتهمة تتعلق بالإرهاب.

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وذكرت مصادر في الشرطة الكينية أن السفير الإيراني في كينيا كان يبحث عن اتصالات رفيعة المستوى مع شخصيات حكومية كينية لمساعدته في تأمين إطلاق سراح الإيرانيين، أحمد أبو الفتحي محمد، وسيد منصور موسوي، وتهريبهما خارج كينيا.

ويشتبه في أن الشخصين عضوين في فيلق القدس، الذي يعد وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني.

وكانت أجهزة الأمن الكينية اعتقلت يوم الجمعة الماضي مواطنين كينيين بتهمة الاحتيال على السفير الإيراني بمبلغ غير محدد بعد أن قدما نفسيهما على أنهما مسؤولان بارزان في وزارة الداخلية الكينية، وأوهما الدبلوماسي الإيراني أن بإمكانهما تأمين إطلاق سراح المعتقلين الإيرانيين.

وفي الشأن ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفير الإيراني لدى كينيا اعتقل نهاية الأسبوع الماضي للاشتباه في محاولته دفع رشوة لموظفين محليين للإفراج عن مواطنين إيرانيين أدينا بالتخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي ضد أهداف إسرائيلية في كينيا، بحسب هذه المصادر الإسرائيلية.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا بأن السلطات الكينية اعتقلت الإيرانيين بعد أن تلقت معلومات من دولة "صديقة"، مضيفة أن حكما صدر ضدهما بالسجن لمدة 15 عاما.

المصدر: وكالات