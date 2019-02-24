إيران تفرج عن معتقلة فرنسية

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد عن إطلاق سراح سيدة فرنسية محتجزة لديها منذ أكتوبر الماضي بتهمة دخول أراضي البلاد بصورة غير شرعية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم، ردا على سؤال عن مصير المعتقلة الفرنسية نيلي إرين-كامبرفيل، أن المرأة أفرج عنها مؤخرا، بعد أن أكمل ملفها مراحله القانونية وتم إسقاط كل التهم الموجهة إليها.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء الماضي أن باريس تواصل اتصالاتها مع طهران لتسوية قضية المرأة التي احتجزت في شهر أكتوبر الماضي في جزيرة كيش بالخليج، ووجه إليها الاتهام بتوقيع عقد غير قانوني للعمل والقيام برحلة دون تصريح إلى الجمهورية الإسلامية.

المصدر: فارس