 
مباشر

ترامب يتهم غوغل بمساعدة الجيش الصيني

أخبار العالم

ترامب يتهم غوغل بمساعدة الجيش الصيني
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/llcj

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غوغل بساعدة الصين وجيشها، عوضا عن الولايات المتحدة، ودعم "المحتالة هيلاري كلينتون وليس ترامب".

وجاء تصريح ترامب هذا بعد أن أعرب البنتاغون عن مخاوفه من وجود تعاون بين غوغل والصين، حيث قال رئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إن "العمل الذي تقوم به غوغل في الصين يفيد الجيش الصيني".

كما أشار وزير الدفاع باتريك شاناهان إلى أن الصين منخرطة في سرقة التكنولوجيا من الشركات الأمريكية، وأن غوغل لا تظهر القدر الكافي من الرغبة في دعم برامج وزارة الدفاع الأمريكية.

إقرأ المزيد
فيلا مار-لاغو الرئاسية في بالم بيتش بولاية فلوريدا، 18 أبريل 2018
ترامب يعتزم استضافة نظيره الصيني في الفيلا الرئاسية بفلوريدا لوضع حد للحرب التجارية

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

استقالة اثنين من كبار مسؤولي فيسبوك بعد أكبر عطل تقني في تاريخها