ترامب يتهم غوغل بمساعدة الجيش الصيني

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غوغل بساعدة الصين وجيشها، عوضا عن الولايات المتحدة، ودعم "المحتالة هيلاري كلينتون وليس ترامب".

وجاء تصريح ترامب هذا بعد أن أعرب البنتاغون عن مخاوفه من وجود تعاون بين غوغل والصين، حيث قال رئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إن "العمل الذي تقوم به غوغل في الصين يفيد الجيش الصيني".

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 марта 2019 г.

كما أشار وزير الدفاع باتريك شاناهان إلى أن الصين منخرطة في سرقة التكنولوجيا من الشركات الأمريكية، وأن غوغل لا تظهر القدر الكافي من الرغبة في دعم برامج وزارة الدفاع الأمريكية.

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المصدر: نوفوستي