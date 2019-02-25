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ترامب يعتزم استضافة نظيره الصيني في الفيلا الرئاسية بفلوريدا لوضع حد للحرب التجارية

مال وأعمال

ترامب يعتزم استضافة نظيره الصيني في الفيلا الرئاسية بفلوريدا لوضع حد للحرب التجارية
Reuters Kevin Lamarque
فيلا مار-لاغو الرئاسية في بالم بيتش بولاية فلوريدا، 18 أبريل 2018
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كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه استضافة نظيره الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في فيلته الرئاسية بفلوريدا، والعمل على عقد اتفاقات معه تنهي الحرب التجارية القائمة بين البلدين.

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وكتب ترامب يوم الأحد في حسابه على تويتر:"إذا افترضنا أن الجانبين سيتحركان (في المفاوضات) ، فسوف نخطط لعقد قمة بيني وبين الرئيس شي في مار- لاغو لإبرام اتفاق. نهاية أسبوع جيدة للولايات المتحدة والصين!".

 لكن ترامب لم يشر لتوقيت هذا الاجتماع والاستضافة في الفيلا الرئاسية في مار- لاغو.

 ونقلت بوابة أكسيوس في وقت سابق عن مصادر في البيت الأبيض، أن الاجتماع القادم لرئيسي الولايات المتحدة والصين، دونالد ترامب، وشى جين بينغ، يمكن عقده في مقر إقامة الرئيس الأمريكي في مار-لاغو في جنوب فلوريدا. 

ووفقا لمصادر بوابة أكسيوس، يناقش مستشارو ترامب بشكل غير رسمي مار-لاغو كمكان محتمل للقمة، وقد تكون نتيجة ذلك نهاية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ولم تؤكد هوا تشونينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هذه التقارير.

وأكد الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، أنه سيؤجل فرض زيادة الرسوم على السلع الصينية، بقيمة 200 مليار دولار.

وقال ترامب عبر "تويتر": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة قد أحرزت تقدما كبيرا في المفاوضات حول التجارة مع الصين… نتيجة لهذه المفاوضات المثمرة سأقوم بتأجيل الزيادة على الرسوم التي كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 مارس".

وفي أوائل ديسمبر 2018، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، اتفق قادة الصين والولايات المتحدة على "هدنة" في الحرب التجارية بينهما. ووعد شى جين بينغ بتصحيح اختلال التوازن التجاري مع أمريكا والبدء في شراء كميات كبيرة من السلع الزراعية وغيرها من الولايات المتحدة. ووافق ترامب في الأول من يناير على عدم رفع نسبة الضريبة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً من 10% إلى 25%، إذا تمكن الطرفان من الاتفاق على نطاق معين من القضايا في غضون 90 يومًا.

المصدر: نوفوستي

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