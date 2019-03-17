 
مباشر

مصرع 42 شخصا في فيضانات شرقي إندونيسيا

أخبار العالم

مصرع 42 شخصا في فيضانات شرقي إندونيسيا
Reuters Jorge Silva
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/llch

قتل 42 شخصا على الأقل في فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم بابوا في إندونيسيا يوم أمس السبت.

وذكر سوتوبو بوروو نوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، أن العشرات من المنازل تضررت بسبب الفيضانات.

إقرأ المزيد
222 قتيلا جراء تسونامي ضرب السواحل الغربية لإندونيسيا

وتابع: "من المرجح أن يزداد عدد الضحايا وتأثير الكارثة، في وقت لا تزال فرق البحث والإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق متضررة أخرى".

فيما أشار مصدر آخر في وكالة محلية لمكافحة الكوارث في البلاد إلى أن الأمطار الغزيرة في منطقة سينتاني القريبة من جايابورا عاصمة إقليم بابوا، تسبّبت في إصابة 21 شخصا بجروح بالغة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

استقالة اثنين من كبار مسؤولي فيسبوك بعد أكبر عطل تقني في تاريخها