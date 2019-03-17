مصرع 42 شخصا في فيضانات شرقي إندونيسيا
Reuters Jorge Silva
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قتل 42 شخصا على الأقل في فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم بابوا في إندونيسيا يوم أمس السبت.
وذكر سوتوبو بوروو نوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، أن العشرات من المنازل تضررت بسبب الفيضانات.
وتابع: "من المرجح أن يزداد عدد الضحايا وتأثير الكارثة، في وقت لا تزال فرق البحث والإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق متضررة أخرى".
فيما أشار مصدر آخر في وكالة محلية لمكافحة الكوارث في البلاد إلى أن الأمطار الغزيرة في منطقة سينتاني القريبة من جايابورا عاصمة إقليم بابوا، تسبّبت في إصابة 21 شخصا بجروح بالغة.
المصدر: وكالات
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