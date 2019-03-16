افتتاح أقصر طريق عام في رومانيا بطول متر واحد!

افتتح رجل أعمال روماني، يدعى ستيفان مانداتشي، طريقا عاما بطول متر واحد، احتجاجا على نقص خدمات البنى التحتية في بلده.

وأقام رجل الأعمال، احتفالية في مدينة سوتشافا شمالي البلاد، بمناسبة افتتاح الطريق الذي كلفه 4500 يورو، وبحضور رئيس بلدية المدينة.

ويبلغ طول شبكة الطرق في رومانيا ما يقارب الـ850 كيلومتر، وتعاني مشاريع بناء الطرق الجديدة في البلاد من بطئ في التنفيذ.

🚘🚖🚌The first meter of highway from Bucovina,Romania.The highway wasn’t build by Romania government it was build by a simple romanian citizen. That metre of highway cost €4500. What's funny is that in the coming years we'll stay with the same highway meter🏎🚦🚏 pic.twitter.com/lVq08Zex5C — Non Pico (@n0nPico) ١٥ مارس ٢٠١٩

وبحسب معطيات المفوضية الأوروبية، تتصدر رومانيا القائمة السوداء للبلدان، فيما يتعلق بعدد الحوادث على الطرق داخل الاتحاد الأوروبي.

ولقي ما يقارب الألفي شخص في رومانيا مصرعهم في حوادث سير، خلال العام 2017.

المصدر: تاس