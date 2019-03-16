صحيفة إيطالية: إيمان فاضل ماتت إثر تسممها بمواد مشعة

أفادت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية نقلا عن معلومات التحقيق الأولية، بأن وفاة الموديل المغربية الأصل إيمان فاضل جاءت نتيجة تسممها بمزيج من المواد المشعة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه بين تلك المواد المشعة تم العثور على مادة كوبالت، ودفعت هذه الاكتشافات بعض وسائل الإعلام للبحث عن أوجه التشابه في هذه القضية وقضية تسميم ضابط المخابرات الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو في لندن عام 2006.

وتوفيت فاضل في 1 مارس بعد قضائها حوالي شهر في مستشفى إيطالي دون أن يتمكن الأطباء من تحديد سبب مرضها، لكنهم رجحوا فرضية تسميمها، وهي ذات الفرضية التي تحدثت عنها فضيل أيضا.

وبناء على هذه الشبهات، فتحت السلطات تحقيقا في ملابسات وفاة المرأة التي أدلت بشهادتها أمام القضاء عام 2012 أثناء محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك سيلفيو برلسكوني بتهم تضمنت ممارسة الجنس مع قاصرات مقابل المال.

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في عام 2013 ، حُكم على برلسكوني بالسجن لمدة سبع سنوات لممارسة الجنس مع عاهرة قاصرة. بعد مرور عام ، تمكن المحامون من إلغاء الحكم، لكن المدعي العام بدأ تحقيقًا جديدًا وسط اتهامات موجهة لبرلسكوني برشوة الشهود الرئيسيين.

كان يفترض أن تدلي فاضل بشهادة حول حقيقة دفع برلوسكوني مبالغ كبيرة لشراء صمت الفتيات اللواتي كنّ يعملن في حفلاته في فيلته بالقرب من ميلانو. وفقا للمحققين، فقد أنفق برلسكوني 10 ملايين يورو لهذا الغرض.

المصدر: وكالات