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غوايدو يعلن استيلاءه على أصول شركة النفط الفنزويلية في واشنطن

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غوايدو يعلن استيلاءه على أصول شركة النفط الفنزويلية في واشنطن
Sputnik
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أعلن خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا لفينزويلا، أنه قد استحوذ على شركة Citgo، وهي فرع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA في الولايات المتحدة.

وأضاف غوايدو على تويتر: "أرادوا سرقة كل شيء، لكننا نسيطر على Citgo، ولدينا الترخيص لمواصلة نشاط الشركة وهو ما سينقذ أحد الأصول الهامة التابعة للدولة".

وأمس، مددت الولايات المتحدة الترخيص لشركتي Citgo، وPDV Holding الفنزويليتين حتى 28 أبريل، ما سيسمح لهما بتنفيذ وإنجاز بعض الصفقات.

وأكدت وزارة المالية الأمريكية أن هذه التدابير ستمنع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من الحصول على أي مبالغ مالية من نشاط الشركتين، فيما 49.9٪ من أسهم Citgo مرهونة لشركة "روس نفط" الروسية.

وفي نهاية فبراير قامت المعارضة الفنزويلية بتعيين مجلس مدراء جديد لشركة Citgo، وسعت لتعيين رئيس جديد للشركة، وفي وقت لاحق أعلنت Citgo قطع العلاقات مع شركة النفط الفنزويلية PDVSA الأم.

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وفي 28 فبراير، فرضت واشنطن عقوباتها PDVSA وحجزت أصولها في الولايات المتحدة والمقدرة بـ7 مليارات دولار، ومنعت أي صفقات معها.

المصدر: "نوفوستي"

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