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المدعي العام الفنزويلي يطلب فتح تحقيق مع غوايدو بسبب انقطاع الكهرباء

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المدعي العام الفنزويلي يطلب فتح تحقيق مع غوايدو بسبب انقطاع الكهرباء
Reuters Stringer
المدعي العام الفنزويلي طارق صعب
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طلب المدعي العام الفنزويلي طارق صعب من المحكمة العليا فتح تحقيق مع رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو على خلفية انقطاع الكهرباء في البلاد.

وأكد صعب، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة بادرت إلى فتح تحقيق جديد مع غوايدو بسبب "ضلوعه المحتمل في العمل التخريبي الذي استهدف شبكات الطاقة الوطنية".

وجدير بالذكر أن فنزويلا شهدت منذ نهاية الأسبوع الماضي انقطاع الكهرباء في العديد من مناطق البلاد.

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واتهمت السلطات الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على محطة كهرمائية تضمن تزويد معظم مناطق البلاد بالطاقة الكهربائية.

من جانبها، حملت المعارضة الفنزويلية السلطات مسؤولية انقطاع الكهرباء، متهمة إياها بالتقاعس والفساد.

المصدر: وكالات

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