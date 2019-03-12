اعتقال شخصين بتهمة محاولة تخريب مرافق شبكة الكهرباء في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، عن اعتقال شخصين بتهمة محاولة تنظيم عمل تخريبي في مرافق شبكة الكهرباء في البلاد.

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وقال مادورو في خطاب متلفز تم بثه على صفحته في تويتر: "اعتقلنا شخصين حاولا القيام بعمل تخريبي في نظام الاتصال في خزان "غوري" المائي، وذلك من أجل وقف عملية الاستئناف (استئناف التزويد بالكهرباء). ويجري استجوابهما".

ووقع في محطة "غوري" الكهرومائية الفنزويلية التي تغطي %80 من احتياجات البلاد من الكهرباء في 7 مارس الماضي حادث كبير تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 20 من أصل 23 ولاية فنزويلية. كما أدى الحادث إلى وقف نظام النقل وتزويد البلاد بالمياه.

ولا يزال المترو في العاصمة كاراكاس الذي يستخدمه عادة ملايين الأشخاص يوميا، مغلقا حتى اليوم. كما تشهد البلاد صعوبات كبيرة في عمل الاتصال الهاتفي والإنترنت.

ويؤكد السكان المحليون أن هذا الانقطاع للتيار الكهربائي أصبح الأطول في تاريخ العاصمة.

المصدر: نوفوستي