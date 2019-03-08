انقطاع تام للتيار الكهربائي في 21 ولاية فنزويلية

كتبت صحيفة "Nacional" الفنزويلية أن البلاد شهدت يوم أمس الخميس حوادث انقطاع تام للتيار الكهربائي في 21 ولاية من أصل 23، بالإضافة إلى العاصمة كاراكاس.

وأدى انقطاع الكهرباء في كاراكاس إلى توقف عمل مترو الأنفاق والاتصالات والإنترنت.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الفنزويلية في وقت سابق عن وقوع أعمال تخريبية فى محطة "غوري" الكهرومائية، الأكبر في البلاد والمسؤولة عن توليد الكهرباء.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغز: "تعرضنا لهجوم كبير تقف خلفه القطاعات الأكثر تطرفا في المعارضة، أيادي ماركو روبيو (السيناتور الأمريكي) وأعضاء آخرون من واشنطن واضحة".

مضيفة: "الهدف من الهجوم هو شل الحركة في البلاد وتعطيل الكهرباء والاتصالات عامة، ولكنهم لن يستطيعوا، العمال والفرق المعنية تمكنوا من إعادة الكهرباء لأربع ولايات ومستمرون بالعمل، غدا سيعلم العالم كله بالتفاصيل حقيقة ما حدث من اعتداء تخريبي بحق فنزويلا".

وتشهد فنزويلا منذ 21 يناير الماضي احتجاجات جماهيرية واسعة ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وبعد انطلاق التظاهرات أعلن رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، واعترف به عدد من بلدان العالم في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أيدت روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

المصدر: نوفوستي + RT