 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بباريس

جزار المسجدين يتطلع لجائزة نوبل للسلام متخذا مانديلا أسوة حسنة

أخبار العالم

جزار المسجدين يتطلع لجائزة نوبل للسلام متخذا مانديلا أسوة حسنة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll8s

رجح سفاح مسجدي مدينة كرايست تشيرش شرقي نيوزيلندا في بيان نشره على الإنترنت قبل هجومه، منحه جائزة نوبل للسلام بعد حين، تكريما له على "نضاله وقضيته العادلة".

إقرأ المزيد
من هو سفاح نيوزيلندا؟

وكتب السفاح رينتون تارانت في بيانه الذي دونه في 73 صفحة تحت عنوان The Great Replacement، ونشره في "فيسبوك": "لا أتوقع إطلاق سراحي فقط، وإنما أتوقع منحي جائزة نوبل للسلام... ففي نهاية المطاف تم منح هذه الجائزة للإرهابي نيلسون مانديلا بمجرد أن حقق شعبه النصر وتولى السلطة... أتوقع أن يتم إطلاق سراحي خلال 27 عاما من سجني، وهو نفس عدد السنوات التي قضاها مانديلا وراء القضبان لنفس الجريمة".

نيلسون مانديلا، زعيم إفريقي ناضل لسنين دفاعا عن مبادئه وقيمه وحقوق شعبه المضطهد في جنوب إفريقيا، وأصبح أيقونة للنضال في العالم، بعد انتقال السلطة في بريتوريا العنصرية للسكان الأصليين من السود، وتحرير مانديلا من أسره.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرقام مخيفة.. تزايد حالات الطعن الغامضة في بريطانيا