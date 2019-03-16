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أردني مصاب هو من شيّد المسجد في نيوزيلندا

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أردني مصاب هو من شيّد المسجد في نيوزيلندا
Tessa BURROWS / AFP
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أصيب الأردني محمد عليان مشيّد مسجد "النور" في نيوزيلندا، فيما توفي نجله عطا في الاعتداء الإرهابي الذي طال مدينة كرايست تشيرش.

وقال عمر عليان ابن عم المصاب، إن محمد هو من شيد مسجد "النور"، موضحا أنه كان يؤم المصلين في المسجد وأحيانا يخطب بهم.

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محمد عليان مؤسس مسجد النور في نيوزيلندا وابنه عطا

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وأشار إلى أن "محمد موجود في نيوزيلندا منذ عام 1992 وحاصل على الجنسية فيها، وكان يعمل بمكتب استشارات وابنه في شركة للكومبيوتر".

وبين أن إصابة محمد جاءت في يده وحالته جيدة، فيما إصابة ابنه عطا كانت بليغة أدخل إثرها للعناية المركزة، قبل أن يلفظ أنفاسة.

وأمس، اقتحم المتطرف الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) مسجدا في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية وقتل وجرح العشرات.

المصدر: وكالة "عمون"

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