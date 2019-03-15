أول صورة للمواطن الأردني وابنته المصابين في واقعة المسجدين

نشرت وسائل الإعلام الأردنية أول صورة للمواطن الأردني وسيم الساطي ضراغمة، الذي أصيب وابنته في المجزرة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجدي نيوزيلندا اليوم.

ووفقا لصحيفة الغد الأردنية، فإن ضراغمة سافر إلى نيوزيلندا قبل 5 سنوات حيث يعمل هناك حلاقا، وأصيب في المذبحة بـ4 رصاصات وابنته بـ3 وحالتهما حرجة.

#عاجل:

صورة للمواطن الأردني وسيم الساطي ضراغمة الذي أصيب مع ابنته إثر المجزرة الإرهابية في #نيوزيلندا.

وحصلت "الغد" على بعض المعلومات عنه، وقد سافر لنيوزيلندا قبل 5 سنوات حيث يعمل هناك "حلاقا".

وأصيب وسيم بـ 4 رصاصات وابنته بـ 3 وحالتهما حرجة.#الغد#حادث_نيوزيلندا_الإرهابيpic.twitter.com/bdriNdPnzw — جريدة الغد (@AlghadNews) 15 марта 2019 г.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بأسلحة نارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية