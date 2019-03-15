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البنتاغون يدافع عن حق واشنطن بالضربة النووية الاستباقية

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البنتاغون يدافع عن حق واشنطن بالضربة النووية الاستباقية
Globallookpress
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اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، أنه لا يجوز لبلاده التخلي عن سياسة احتفاظها بحق توجيه الضربة النووية الاستباقية.

وأضاف الجنرال خلال مداولات في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن السياسة الحالية لواشنطن التي تسمح بضربة نووية وقائية، تجعل من الصعب على خصوم الولايات المتحدة اتخاذ قرار الهجوم.

وأعرب دانفورد عن معارضته أي تعديلات على هذه العقيدة، لأنها ستسهل على خصوم واشنطن اتخاذ القرار بمهاجمة الولايات المتحدة.

وقال: "يمكنني كذلك تصوّر مجموعة كبيرة من الظروف التي لا نرغب فيها استبعاد هذا الخيار لرئيسنا في المستقبل ويمكنني بالطبع مناقشة هذا الأمر في جلسة خاصة مغلقة".

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يذكر أنه في نهاية يناير، تم تقديم اقتراحين في الكونغرس الأمريكي للحد من حق رئيس البلاد في اتخاذ قرار توجيه ضربة نووية استباقية.

وتجددت المبادرات الأمريكية للحد من صلاحيات الرئيس النووية، بعد تولي دونالد ترامب السلطة، فيما يرى الكثير من الديمقراطيين أنه لا يمكن الوثوق بالرئيس ترامب ووضع الأسلحة النووية تحت تصرفه.  

المصدر: نوفوستي

 

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