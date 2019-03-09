ميزانية البنتاغون عام 2020 تبلغ 750 مليار دولار نحو ربعها للحروب الخارجية

تنشر إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، مشروع ميزانية وزارة الدفاع للعام 2020 بحجم غير مسبوق قدره 750 مليار دولار، حسب مصادر رفيعة المستوى في البيت الابيض.

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ونقلت بوابة أكسيوس عن هذه المصادر قولها، إن مشروع الميزانية الذي يتضمن نفقات دفاعية غير مسبوقة، سيحال إلى الكونغرس الأمريكي للموافقة عليه.

ووفقا للبوابة، ينص مشروع ميزانية الدفاع على تخصيص 576 مليار دولار للنفقات الأساسية للبنتاغون، وسيتم استخدام المبلغ المتبقي لتمويل العمليات العسكرية خارج حدود البلاد.

وبرر مدير مركز تحسين المهارات القتالية، اللفتنانت جنرال في الجيش الأمريكي، اريك ويسلي، خطط بلاده لزيادة نفقاتها العسكرية بالقدرات المتنامية لروسيا والصين. ووفقا له، فإن الجيش ركز طوال الخمسة عشر عاما الماضية على "نظام اللواء"، لأنه قاتل بشكل رئيسي ضد الجماعات الإرهابية.

وفي الوقت نفسه تتطلب مكافحة خصوم جدد، مثل روسيا والصين، بنية أكثر تعقيدًا للقوات المسلحة وأساليب القتال، حسبما أشار الجنرال.

وبحسب ويسلي، فإن العمليات العسكرية واسعة النطاق تتطلب، على وجه الخصوص، إنشاء فرق وجيوش ميدانية. لذلك، سيتعين على الجيش الأمريكي في السنوات التالية، أن يتحسن وفقاً لعقيدة "العمليات متعددة الأجواء".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح من المعروف أن إدارة مشاريع الأبحاث الواعدة في البنتاغون(DARPA) تعتزم إحياء برنامج يعود لزمن الحرب الباردة، لاحتواء روسيا. وكان هذا البرنامج يتضمن إنشاء أسلحة ذكية وعالية الدقة، بإمكانها، في حينها، أن توقف الدبابات السوفيتية في حال تقدم الجيش الأحمر نحو أوروبا.

المصدر: نوفوستي