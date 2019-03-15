 
مباشر

نيوزيلندا: اعتداء المسجدين عمل إرهابي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll2f

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حادث إطلاق النار في مسجدي مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة عملا إرهابيا، وقالت إنه أحد أحلك الأيام في تاريخ بلادها.

وأكدت أرديرن خلال مؤتمر صحفي أن حصيلة ضحايا الهجوم بلغت 40 قتيلا و20 جريحا.

وفي وقت سابق قالت أرديرن إن ما حدث في  كرايست تشيرش "عمل على درجة غير مسبوقة من العنف"، وأنه لا مكان في نيوزيلندا لهذه الظاهرة ولمن نفذ هذا الهجوم.

وأضافت: "العديد من الضحايا أعضاء في مجتمعات المهاجرين، ونيوزيلندا هي بيتهم، وهم نحن".

إقرأ المزيد
مقتل 40 شخصا بإطلاق نار داخل مسجد في نيوزيلاندا
مجزرة إرهابية تستهدف مسجدين في نيوزيلندا

وأكدت الشرطة سقوط 9 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في هجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش شرقي البلاد، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام بأن أحد منفذي الجريمة أسترالي في الـ28 من عمره ويعتنق فكرا عنصريا متطرفا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من هو سفاح نيوزيلندا؟