نيوزيلندا: اعتداء المسجدين عمل إرهابي

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حادث إطلاق النار في مسجدي مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة عملا إرهابيا، وقالت إنه أحد أحلك الأيام في تاريخ بلادها.

وأكدت أرديرن خلال مؤتمر صحفي أن حصيلة ضحايا الهجوم بلغت 40 قتيلا و20 جريحا.

وفي وقت سابق قالت أرديرن إن ما حدث في كرايست تشيرش "عمل على درجة غير مسبوقة من العنف"، وأنه لا مكان في نيوزيلندا لهذه الظاهرة ولمن نفذ هذا الهجوم.

وأضافت: "العديد من الضحايا أعضاء في مجتمعات المهاجرين، ونيوزيلندا هي بيتهم، وهم نحن".

"This is one of New Zealand's darkest days." - NZ Prime Minister Jacinda Ardern on the Christchurch shooting. #9News



The latest: https://t.co/9wsUcBRFcspic.twitter.com/ZPktToXiPW — Nine News Australia (@9NewsAUS) March 15, 2019

إقرأ المزيد

وأكدت الشرطة سقوط 9 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في هجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش شرقي البلاد، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام بأن أحد منفذي الجريمة أسترالي في الـ28 من عمره ويعتنق فكرا عنصريا متطرفا.

المصدر: وكالات