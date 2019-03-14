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قناة إسرائيلية: إيران اخترقت هاتف بيني غانتس

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قناة إسرائيلية: إيران اخترقت هاتف بيني غانتس
Reuters AMIR COHEN
زعيم تحالف "الأزرق والأبيض"، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس
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أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن جهاز الأمن العام (شاباك) يشتبه بأن إيران تمكنت من اختراق الهاتف المحمول لزعيم تحالف "الأزرق والأبيض"، رئيس الأركان الإسرائيلية الأسبق بيني غانتس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس أنه تم إبلاغ غانتس باختراق هاتفه قبل خمسة أسابيع، وأن "شاباك" يعتقد أن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول لمعلومات شخصية لغانتس ومراسلاته.

وقلل تحالف "الأزرق والأبيض" من أهمية أي اختراق، مشيرا إلى أن القصة سربت عمدا.

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وقال التحالف في بيان له: "ينبغي التأكيد على أن الواقعة المذكورة حدثت بعد نحو أربع سنوات من إنهاء غانتس خدمته رئيسا للأركان وتوقيت نشرها الآن يثير العديد من التساؤلات".

يشار إلى أن التحالف الذي يقوده بيني غانتس يعتبر من أقوى منافسي رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في إسرائيل في الشهر المقبل، ويتقدم على حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو حسب استطلاعات الرأي.

المصدر: رويترز

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