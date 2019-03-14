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اغتيال ودهس زعيم مافيا كبير في نيويورك

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اغتيال ودهس زعيم مافيا كبير في نيويورك
Фото: Staten Island Police Department
فرانشيسكو كالي
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تم في الولايات المتحدة اغتيال فرانشيسكو كالي زعيم عائلة غامبينو إحدى أكبر وأقوى 5 عائلات مؤثرة تسيطر على الجريمة المنظمة في نيويورك.

وذكرت وكالة رويترز، أن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء وأن الرجل اغتيل أمام منزله في منطقة Staten island في مدينة نيويورك

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن كالي البالغ 53 عاما، أصيب بست رصاصات على الأقل، قبل أن يدهس القاتل جثته بالسيارة.

وتؤكد الأنباء، أن زوجة كالي وأطفاله كانوا في البيت، لحظة تعرضه للاغتيال.

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كالي الذي كان يجتنب الظهور في الأماكن العامة، من أصول إيطالية، وتسلم زعامة العائلة الإجرامية في 2015 خلفا لدومنيكو تشيفالو.

وفي 2008، تم اعتقاله بتهمة الابتزاز والبلطجة، لكنه خرج من السجن بعد 16 شهرا.

المصدر: لينتا رو  

 

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