خطف عامل لبناني ومقتل شخص وإصابة آخر بهجوم في نيجيريا

أفادت الشرطة النيجيرية بأن مسلحين مجهولين قتلوا صباح اليوم الثلاثاء شخصا وأصابوا آخر وخطفوا ثالثا، وهو عامل بناء لبناني، جراء هجوم نفذوه في مدينة كانو شمال البلاد.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، هارونا عبد الله، للصحفيين أن العامل المخطوف متعاقد مع شركة Triacta للبناء، مضيفا أن المهاجمين أطلقوا الرصاص على شخصين آخرين، توفي أحدهما في طريقه إلى المستشفى متأثرا بجراحه.

وتعد مدينة كانو ثاني أكبر مدن البلاد وعاصمة اقتصادية لنيجيريا، ويقيم فيها العديد من الموظفين الأجانب.

وجاء هذا الاعتداء على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة داخل البلاد في انتظار إعلان نتائج انتخابات اختيار حكام الأقاليم والتي جرت السبت الماضي.

المصدر: رويترز