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كندا تعلق رحلات طائرات "بوينغ ماكس"

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كندا تعلق رحلات طائرات
Reuters Ben Nelms
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أعلنت السلطات الكندية أن على كافة شركات الطيران في البلاد تعليق رحلات طائرات "بوينغ ماكس".

وقال وزير النقل الكندي مارك غارنو، للصحفيين اليوم الأربعاء: "وفقا للمعطيات الجديدة التي حصلنا عليها صباح اليوم، أصدرت إيعازا بحظر استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" و"بوينغ 737 ماكس 9" بمثابة إجراء احترازي".

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وكان عدد من الدول، بينها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والصين والمكسيك والبرازيل وغيرها، قد أعلنت عن إغلاق أجوائها في وجه الطائرات من هذا النوع وتعليق رحلاتها.

ويأتي ذلك في أعقاب تحطم طائرة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من نوع "بوينغ 737 ماكس" جنوب غربي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 10 مارس الجاري. وأسفرت الكارثة عن مصرع 157 شخصا من 35 بلدا. وهذه الكارثة لم تكن الأولى للطائرات من هذا النوع خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: وكالات

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