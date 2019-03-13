10 قتلى نتيجة إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في البرازيل

قتل 10 أشخاص، بينهم 6 أطفال، في مدرسة ابتدائية بالبرازيل، حيث قام شابان بإطلاق النار فيها، صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت شبكة Globo TV المحلية.

ونقلت الشبكة عن الشرطة أن الحادث وقع في حوالي الساعة 9:30 صباح الأربعاء، في مدرسة "الأستاذ راؤول براسيل" الابتدائية في ضواحي مدينة ساو باولو (جنوب شرقي البلاد)، حيث دخل الشابان وهما مقنعان، مبنى المدرسة وأطلقا النار على من فيها، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وأحد موظفي المدرسة، ثم انتحرا.

وفي وقت لاحق توفي شخصان آخران، هما معلم ومراهق، متأثرين بجراحهما. ويبقى 15 جريحا آخرون يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأوردت Globo TV أن المهاجمين اعتديا، قبل هذا الحادث، على رجل أعمال محلي مطلقين النار عليه ثلاث مرات، ما أدى إلى إصابته بجروح وتم نقله إلى المستشفى وحالته خطيرة.

المصدر: وكالات